Около 80% опрошенных Госдумой россиян поддержали смертную казнь

В результате проведения соцопроса на официальной странице Госдумы «ВКонтакте» выяснилось, что 79,69% респондентов одобряют возвращение в судебную практику смертной казни для убийц детей и педофилов.

За отмену моратория на смертную казнь для них высказались около 46 тысяч человек. Отрицательно ответили на вопрос о возврате смертной казни для убийц несовершеннолетних и педофилов 16, 83%, это девять тысяч человек.

Другой ответ предложили 3,48% опрошенных. По их мнению, нужно давать отсрочку от высшей меры наказания на 5-10 лет, чтобы за это время обвинение было опровергнуто или окончательно доказано. К тому же, необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки.

Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России возобновилось после убийства в Саратове девятилетней девочки. Она пропала по дороге в школу. Подозреваемый в ее убийстве признался в преступлении. Помимо этого, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

В поддержку возврата высшей меры наказания выступили депутаты саратовской Думы, в интернете начался сбор подписей под петицией. Трезвые головы призвали не решать настолько важный вопрос сгоряча.

Они напомнили, что в странах, где уже давно не казнят, уровень преступности низок, что говорит о неэффективности смертной казни.