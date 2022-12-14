Власть 14 декабря 2022, 18:45 Около 500 тысяч кв.м. аварийного жилья расселили в ЯНАО

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Расселение полумиллиона квадратных метров аварийного жилья состоялось в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Новую жилплощадь получили 29 тысяч местных жителей. Всего до 2025 года власти должны расселить еще 500 тысяч квадратных метров.

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В регионе также выросла скорость ввода в эксплуатацию новых домов. На первом месте оказался Салехард, сейчас там строится 47 многоэтажек. Второе место занял Губкинский — 28 многоэтажек, третье Новый Уренгой — 25 многоэтажек.

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