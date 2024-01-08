Власть 08 января 2024, 11:12 Около 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина Штаб Путина собрал по всей России более 1,3 миллиона подписей в его поддержку РИА «Новости»

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Избирательный штаб Владимира Путина собрал более одного миллиона 300 тысяч подписей в поддержку его самовыдвижения. Сбор проходил по всей территории России. Об этом РИА «Новости» заявила сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

По ее словам, подписи доставили из 45 регионов. Сбор продолжится до конца января.

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«На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина порядка одного миллиона 300 тысяч подписей — более чем один миллион 300 тысяч подписей», — указала Лысенко.

Она рассказала, что первые документы доставили в штаб уже 30 декабря. Сопредседатель указала на продолжение работы и выразила надежду, что число подписей будет увеличиваться.

Ранее в штаб Путина прибыли подписные листы за его кандидатуру из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской, Ивановской, Воронежской и других областей России. Избирательный штаб также заявил о начале работы сайта кандидата на должность президента.