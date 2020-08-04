Около 100 чеченцев вернули из Москвы в республику на перевоспитание. Они буянили и употребляли наркотики

Власти Чечени вернули в республику более 100 молодых парней. Они употребляли наркотики и нарушали общественный порядок. Их хотят перевоспитать. Сюжет об этом опубликовал телеканал «Грозный».

Парней встретил депутат Госдумы Адам Делимханов, а также родственники приехавших, представители духовенства и правоохранительные органы. По словам Делимханова, ежедневно в социальных сетях главе республики Рамзану Кадырову пишут о плохих поступках, которые совершают чеченцы.

«Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — пояснил депутат, обращаясь к парням.

По мнению депутата, власти республики пытаются уберечь молодежь и направить на верный путь. Делимханов считает, что недопустимо «драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток». По его словам, подобное поведение «позор» для мужчины.

Делимханов отметил, что власти просят следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно. Депутат добавил, что нарушителей порядка будут возвращать на родину, где они пройдут трудовое воспитание.

Ранее глава Чечни Кадыров попал под санкции США. Однако руководитель не оставил без внимания этот факт, и ответил госсекретарю Майклу Помпео.