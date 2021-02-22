Охлобыстину запретили баллотироваться в Госдуму из-за религии

Актер Иван Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему баллотироваться в Госдуму. Однако он не исключил своего участия в выборах, если ему разрешат.

Охлобыстин, который является советником лидера партии «За правду!» Захара Прилепина, заявил в ходе съезда в Москве, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих думских выборах, поскольку ему запретили участвовать в них «по церковной линии».

Актер добавил, что сможет принять участие в выборах, если получит разрешение от Русской православной церкви. Охлобыстин является священником РПЦ, но в 2010 году решил приостановить служение.

По словам актера, сейчас депутаты Госдумы просто нажимают кнопки, а все решения принимают вышестоящие органы власти. В своем выступлении на съезде партий «Справедливая Россия», «За правду!» и «Патриоты России» он указал, что нужно убедить людей прийти на выборы, а также заявил о важности поддержки традиционных ценностей в эфире государственных каналов, рассказало Ura.ru.

Охлобыстин ранее вошел в число артистов, которые вызывают наибольшее доверие у россиян. Первые строчки рейтинга заняли Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев и Никита Михалков.