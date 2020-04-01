Ограничивать передвижение между Москвой и Подмосковьем из-за коронавируса не будут

Работающие в Москве жители Подмосковья смогут ездить на работу, а москвичи — приезжать в соседний регион. Никакой блокировки между Москвой и Подмосковьем из-за угрозы коронавируса не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что власти субъектов ведут согласованную политику, так как оба входят в единое пространство, передвижение по которому должно быть максимально удобным. «Никто заборов городить не будет, как и прежде», — подчеркнул Андрей Воробьев.

С понедельника у жителей Подмосковья появится доступ к специальной платформе, через которую они смогут получать разрешение на выход из дома и на выезд.

«Наша задача — сделать так, чтобы декларация работала так, что если лечишься в Москве, а живешь в подмосковном городе, проблем быть не должно. Но праздношатающимся выходить будет нежелательно», — отметил он.

При этом Андрей Воробьев отметил, что даже в случае вероятного ужесточения режима и ограничения передвижения возможность ездить на работу оставят для работников жизненно важных сфер.

«Кто лечит, строит, работает на общественном транспорте, в ЖКХ — огромное количество людей работают на переднем крае», — заявил губернатор Московской области.

Подмосковные власти 30 марта объявили для жителей режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только, чтобы купить продукты или лекарства в ближайших точках. Еще исключения составляют поездки на работу, прогулки с питомцами и вынос мусора. Граждан призывают лишний раз не выходить на улицу. Кроме того, в регионе закрыты кинотеатры, ТЦ, букмекерские конторы и другие организации.

Сейчас подмосковные врачи помогают справиться с коронавирусом 134 пациентам. Вылечить удалось 17 человек. Летальным исходом закончились два случая заболевания COVID-19.