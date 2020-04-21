Ограничения в Подмосковье могут продлить на майские праздники

Режим самоизоляции и другие ограничения в Московской области могут продлить и на майские праздники. Об это рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «России 24».

«Я думаю, будет продолжен режим ограничений [на майские праздники]», — заметил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что каждый день в регионе начинается с цифр. И именно от них зависит, сколько продлятся ограничения.

Мы смотрим на показатели: сколько тяжелых и среднетяжелых, сколько выявлено заражений, сколько мы выписываем, оснащенность лекарствами и СИЗами — все имеет принципиальное значение. Поэтому смотрим на цифры и стараемся пройти сложный этап без падений в системе здравоохранения Андрей Воробьев.

Но наезда дачников бояться не стоит, успокоил Воробьев. Он отметил, что сейчас в регионе находятся около 1,5 миллиона дачников, которые приехали к себе домой. Губернатор подчеркнул, что для них предусмотрели все условия — и усиленные бригады скорой помощи, и все, связанное с бытовыми отходами, а также газ, канализацию и электричество. Андрей Воробьев подчеркнул, что любой москвич, у которого в Подмосковье находится дача, может туда поехать, но сначала ему нужно зарегистрироваться и оформить цифровой пропуск.