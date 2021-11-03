Ограничения на вывоз азотных удобрений ввели в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти на полгода ввели запрет на вывоз азотных удобрений. Об этом сообщил ТАСС.

Сделано подобное для того, чтобы на внутреннем рынке не возникало дефицита такого товара, а также в дальнейшем роста цен на продовольствие, отметил политик. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Мишустин подчеркнул, что на азотные удобрения распространяется ограничение размером не более 5,9 миллионов тонн, а для сложных — не более 5,35 миллионов тонн, передал RT.