Власть 11 сентября 2023, 18:09 Ограничения на покупки «Газпрома» у предприятий Австрии и Германии продлили Путин продлил ограничения для «Газпрома» для работ с фирмами Австрии и Германии РИА «Новости»

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Сотрудничество «Газпрома» в рамках совместных предприятий с австрийской компанией OMV и германской Wintershall Dea останется ограниченным до 1 октября 2024 года. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Действующий с декабря 2022 года документ запрещал «Газпрому» закупать сырье и услуги у европейских партнеров по цене выше установленной правительством России. Речь шла в том числе об оплате поставок газа и оказании помощи при добыче на Южно-Русском и Уренгойском месторождениях.

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Первый указ российского лидера истекал 1 октября этого года. Но его продлили еще на 12 месяцев.

Также документ предусматривает продление до 1 октября 2024 года специальных экономических мер по поставкам природного газа, введенных в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним стран. «Газпрому» разрешили не выполнять взятые на себя обязательства по оплате газа иностранным компаниям, если цена превышает установленную правительством.

В начале февраля этого года президент России Владимир Путин назвал «Газпром» локомотивом экономического возрождения страны. Он подчеркнул, что введенные Западом санкции не сказались на развитии компании, которая продолжает запускать все новые проекты и поддерживать целые отрасли.