Ограничения из-за коронавируса сохранятся для пожилых людей

Череда нерабочих дней из-за коронавируса в России заканчивается 12 мая. Однако все ранее введенные ограничения сохранятся для россиян от 65 лет и старше. Все останется по-прежнему и для сограждан с хроническими заболеваниями.

«Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни», — заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам перед совещанием по ситуации с коронавирусом.

Он добавил, что из-за опасности COVID-19 режим ограничения для пожилых и людей с хроническими болезнями пока сохраняется.

Ранее российский лидер заявил, что период нерабочих дней завершается 12 мая. Под запретом пока останутся и массовые мероприятия. Власти регионов будут самостоятельно принимать решения о смягчении ограничительных мер. Полномочия губернаторов сохраняются. Вернуться к работе стоит энергетикам, трудящимся в сельскохозяйственной и строительной сферах и промышленности.

По последним данным, российские медики с начала пандемии выявили 221 344 случая COVID-19. Умерли 2009 человек.