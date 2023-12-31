Власть 31 декабря 2023, 14:24 Ограничения для желающих переселиться в Россию соотечественников введут с 1 января Желающим переселиться в Россию придется подтвердить владение русским языком РИА «Новости»

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Соотечественники, желающие переселиться в Россию, с 1 января должны будут документально подтвердить владение русским языком. В Новом году вступит в силу соответствующее постановление правительства от 13 сентября.

«Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме», — говорится в документе.

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Подтвердить знание языка можно документом о получении образования в России или на территории государства бывшего СССР (до 1 сентября 1991 года) либо в стране, где русский язык является одним из государственных. Кроме того, подтверждением может служить решение комиссии о владении человека русским языком, принятое по итогам собеседования.

В ноябре депутаты предложили упростить получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. Законопроект внесли в Госдуму.