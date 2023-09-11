11 сентября 2023, 16:23
Официальный представитель МИД России Захарова: слово «справедливость» стало ключевым на саммитах БРИКС и G20
По итогам саммита БРИКС в ЮАР и саммита «Большой двадцатки» в Индии одним из ключевых в принятых декларациях стало слово «справедливость». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Абзацем».
Ранее газета Financial Times сообщила, что принятый документ по итогам G20 стал ударом для западных стран из-за отсутствия какого-либо решения по вопросу поддержки Украины.
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Захарова назвала сложившуюся ситуацию продолжением переломного момента.
«Мы все прекрасно понимаем, что это не нравится тому самому меньшинству, которое возомнило себя лидирующим», — отметила она.
Мария Захарова
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