Власть 11 сентября 2023, 16:23 Официальный представитель МИД России Захарова: слово «справедливость» стало ключевым на саммитах БРИКС и G20

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По итогам саммита БРИКС в ЮАР и саммита «Большой двадцатки» в Индии одним из ключевых в принятых декларациях стало слово «справедливость». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Абзацем».

Ранее газета Financial Times сообщила, что принятый документ по итогам G20 стал ударом для западных стран из-за отсутствия какого-либо решения по вопросу поддержки Украины.

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Захарова назвала сложившуюся ситуацию продолжением переломного момента.

«Мы все прекрасно понимаем, что это не нравится тому самому меньшинству, которое возомнило себя лидирующим», — отметила она.