Кремль не получал запроса от администрации президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Его не было ни в понедельник, ни на прошлой неделе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил ситуацию в разговоре с РИА «Новости».

«Нет», — подчеркнул он в ответ на вопрос о наличии подобных запросов.

Возможность встречи Путина и Зеленского в Кремле не исключали. До этого, отмечал Песков, делегации и министры обеих сторон должны сделать так, чтобы лидеры двух стран встречались ради определенного результата, а не ради разговора.

Встреча с президентом РФ Зеленскому, по мнению политологов, нужна для своеобразной пиар-акции и подтверждения собственной значимости. Кроме того, у украинской стороны появилось меньше возможностей для демаршей.