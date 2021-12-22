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    22 декабря 2021, 19:02

    Назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии одобрили в Госдуме

    Депутат Затулин подтвердил одобрение кандидатуры Грызлова на пост посла России в Белоруссии

    Анатолий Минкин

    Новым послом России в Белоруссии может стать бывший глава МВД и спикер Госдумы Борис Грызлов. Его кандидатуру одобрили депутаты из комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы думского комитета Константина Затулина.

    Назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии одобрили в Госдуме

    При этом депутат напомнил, что комитет дает только предварительное согласие на назначение на пост руководителя дипмиссии или представителя страны в СНГ.

    «Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Белоруссии Борис Вячеславович Грызлов», — заявил Затулин.

    Он добавил, что присутствовавший на заседании комитета представитель Министерства иностранных дел просил отозвать действующего посла в Минске Евгения Лукьянова.

    Борис Грызлов занимал пост министра внутренних дел России с марта 2001-го по декабрь 2003-го. В 2002 году он стал главой высшего совета партии «Единая Россия». В третьем, четвертом и пятом созывах был спикером Госдумы и лидером фракции.

    С 2015 года он стал полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в 2016 году вошел в качестве постоянного члена в Совет безопасности России. Возглавляет совет директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».