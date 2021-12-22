Назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии одобрили в Госдуме

Новым послом России в Белоруссии может стать бывший глава МВД и спикер Госдумы Борис Грызлов. Его кандидатуру одобрили депутаты из комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы думского комитета Константина Затулина.

При этом депутат напомнил, что комитет дает только предварительное согласие на назначение на пост руководителя дипмиссии или представителя страны в СНГ.

«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Белоруссии Борис Вячеславович Грызлов», — заявил Затулин.

Он добавил, что присутствовавший на заседании комитета представитель Министерства иностранных дел просил отозвать действующего посла в Минске Евгения Лукьянова.

Борис Грызлов занимал пост министра внутренних дел России с марта 2001-го по декабрь 2003-го. В 2002 году он стал главой высшего совета партии «Единая Россия». В третьем, четвертом и пятом созывах был спикером Госдумы и лидером фракции.

С 2015 года он стал полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в 2016 году вошел в качестве постоянного члена в Совет безопасности России. Возглавляет совет директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».