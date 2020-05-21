Власти привлекут жителей к одобрению новостроек

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минстрой летом протестируют новые способы привлечения горожан к решению о строительстве зданий и развитию городской среды. Оба ведомства разработали новый стандарт, который поможет избежать конфликтов.

Как сообщило РБК со ссылкой на информацию министерства, стандарт является набором рекомендаций для участия горожан в застройке или улучшении городских пространств. Люди смогут участвовать во всех этапах проектов строительства.

Пока влиять на решения по городской среде можно только участвуя в общественных слушаниях. Новый стандарт предлагает информировать жителей, консультироваться с ними, предлагать соучастие и партнерство в работе над проектом.

Возможно, горожанам присвоят даже право принимать окончательное решение по ключевым вопросам реализации строительных проектов. Речь идет о тех жителях, которые будут непосредственно пользоваться территорией.

С помощью новых норм власти надеются избежать конфликтов с жителями городов. Имеются в виду, например, протесты из-за строительства храма у Театра драмы в Екатеринбурге и бетонирования набережной в Волгограде. Все они были вызваны недостаточным вовлечением жителей городов в градостроительные проекты.