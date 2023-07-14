Власть 14 июля 2023, 14:58 Песков заявил в ответ Шольцу, что Путин отдыхает в России, а не в Альпах Пресс-секретарь Песков заявил в ответ Шольцу, что Путин отдыхает в России, а не в Альпах РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался идти в турпоход по Альпам с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что российский лидер предпочитает отдых в других местах, сообщил ТАСС.

Журналисты попросили его предположить, что случилось бы в таком путешествии. Дмитрий Песков ответил, что не знает. Он сказал, что президент выбирает для отдыха совсем другие места.

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«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои редкие дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране», — сказал он.

Жители баварского города Фюссен спросили Олафа Шольца, кого из политиков он согласился бы взять в поход по горам Западной Европы, сообщил «Царьград». Канцлер выбрал президента Франции Эммануэля Макрона или премьер-министра Испании Педро Санчеса. От путешествия с Владимиром Путиным он отказался.