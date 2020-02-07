Одного из главарей «Аль-Каиды»* уничтожили в Йемене

«Аль-Каида»* потеряла одного из своих главарей. Касима Аль-Райми ликвидировали в Йемене в ходе контртеррористической операции. Приказ отдал президент США Дональд Трамп.

Белый дом официально заявил об убийстве лидера террористов, подтвердив появившуюся в СМИ информацию о случившемся.

«По приказу президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был успешно ликвидирован Касим Аль-Райми, основатель и лидер „Аль-Каиды“* на Аравийском полуострове», — говорится в публикации.

Аль-Райми, добавили в Белом доме, был заместителем главаря «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири. К террористической группировке он присоединился в 1990-х годах, работал в Афганистане на Усаму бен Ладена.

«При Аль-Райми террористы осуществляли насилие в отношении гражданских лиц в Йемене, планировали и вдохновляли на многочисленные атаки, направленные против США и американских военных», — подчеркнули в Вашингтоне.

Белый дом выразил надежду, что после ликвидации Аль-Райми «Аль-Каида»* станет слабее.

Сроки проведения операции и ее подробности в публикации не приводятся. По информации газеты The New York Times, Соединенные Штаты несколько месяцев пытались вычислить, где скрывается Касим Аль-Райми.

В ноябре 2019 года ЦРУ от своего информатора узнало, что террорист находится в Йемене. Американская разведка нашла его при помощи беспилотников. Удар США нанесли в январе.

В Йемене Аль-Райми планировал убить американского посла. Его схватили, признали виновным и посадили в тюрьму, но боевику удалось сбежать.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России и других странах.