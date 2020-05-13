Одним из депутатов с коронавирусом оказалась Оксана Пушкина. У кого еще в Госдуме подтвердили COVID-19?
«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала в Telegram-канале Пушкина.
Коронавирусная инфекция у Пушкиной протекает без симптомов.
«По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — заключила депутат.
Депутат Госдумы Ирина Роднина уточнила РИА «Новости», что делала тест на коронавирус вместе с Пушкиной. Положительный результат зампред комитета получила 10 мая.
Это далеко не первые случаи заражения среди депутатов. Коронавирус выявили у депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также у депутата «Единой России» Светланы Максимовой.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять парламентариев заразились коронавирусом. Один депутат уже выписался, два находятся на лечении дома, еще двое — в больнице.