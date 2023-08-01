Власть 01 августа 2023, 12:48 Одиночную атаку российского танка «Алеша» колонны бронетехники ВСУ назвали героической Представитель Кремля Песков заявил о восхищении атакой танка «Алеша» колонны бронетехники РИА «Новости»

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Разошедшиеся по Сети кадры атаки российского танка «Алеша», в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ, вызвали восхищение в Кремле. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оказавшийся в сложной ситуации экипаж танка действовал настолько профессионально, что может войти в учебники.

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«Это такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую можно в учебниках разбирать», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что с полной уверенностью можно говорить, что проявивший мужество и героизм экипаж танка представят к государственным наградам.

Действующий на Запорожском направлении экипаж танка «Алеша» в одиночку уничтожил восемь единиц бронетехники, полученной ВСУ от стран Запада.

Российские военные маневром заманили противника на минное поле, продолжая держать военную технику под сильным обстрелом и не давая ей выехать на свободное место.

Мужество и героизм экипажа российского танка отметил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что командир дивизии, которой принадлежит танк, освобождал населенные пункты на севере региона.

Пушилин добавил, что дал поручение о вручении государственных наград ДНР героически проявившим себя танкистам.