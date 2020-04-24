По мнению парламентария, Зеленский решил вернуть Саакашвили, поскольку за год его президентства в стране ничего в общем не изменилось.

Экономическая обстановка ухудшилась, конфликт на Донбассе не разрешился, западные партнеры особо Киеву не помогают. Штаты выделили чуть больше одного миллиона долларов, а Германия дала 150 миллионов евро в кредит.

Пушков заметил, что возвращение одиозного грузинского политика может отвлечь внимание людей от ряда проблем. Сенатор выразил уверенность, что Саакашвили будет производить видимость бурной деятельности и делать громкие заявления.

«Его можно предъявить в качестве чего-то нового, что сделал Зеленский за этот год. Порошенко выгнал, а Зеленский вернул. Один шоумен возвращает другого шоумена. Поскольку решить проблемы страны Зеленский не может, приходится как-то отвлекать и развлекать общественность», — обратил внимание глава Комиссии Совфеда по информационной политике.