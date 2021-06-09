Политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с РИА ФАН прокомментировал информацию о том, что Офис президента Украины исказил итоги телефонных переговоров Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

Офис Зеленского обнародовал пресс-релиз, в котором говорилось, что Байден якобы сказал о важности предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. В Белом доме эту информацию опровергли. Пресс-служба украинского президента исправила заявление и приписала его Зеленскому.

«В этом разговоре Зеленскому сказали: „Сиди ровно и не дергайся, мы все скажем!“. Но ему этого недостаточно. Это привело к тому, что произошла якобы ошибка — Киев дал заведомо ложную информацию. Зеленский сделал очередной непродуманный шаг, который привел к потере возможностей Украины», — заметил Клинцевич.

По его словам, тот «детский сад», который наблюдается со стороны украинского руководства, уже поднадоел Штатам. Он добавил, что перед разговором с Путиным Байдену невыгодно держать в напряжении РФ. Ему необходимо закрыть ряд важных вопросов, а не решать внутренние проблемы Украины.

«Их никто не решит — они разрушили экономику, летят в пропасть, и спасти их может только Россия. Но вместо того, чтобы протянуть руку России, они все время пытаются уколоть», — обозначил собеседник информагентства.