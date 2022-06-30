«Очередной актерский шаг». МИД ответил Зеленскому на призыв исключить Россию из ООН

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев назвал «очередным актерским шагом» призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Генеральной ассамблеи ООН. По мнению дипломата, Совбез международной организации не станет выносить такое решение. Его слова привело РИА «Новости».

28 июня в рамках очередного обсуждения украинского кризиса в Совбезе ООН президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН «за нарушение принципов организации».

«А как он это собирается делать? На основании чего? Глава 2 статья 6 Устава ООН — в ней говорится о том, что это должно делаться по рекомендации СБ ООН. СБ же не примет такую рекомендацию», — сказал Ильичев.

Он отметил, что Россия в любом случае наложит на него вето.

«Это просто его очередной актерский шаг, чтобы привлечь внимание», — добавил дипломат.

Зеленский призывал исключить Россию в том числе из Совбеза ООН, что также невозможно. В статье 23 Устава организации прописано, что для подобной процедуры нужно вносить поправку в Устав. Для этого необходима подпись всех постоянных членов СБ. При этом Россия, как один из постоянных членов, имеет право наложить вето на подобное предложение.