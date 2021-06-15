Политолог Михаил Смолин обсудил с радио Sputnik заявление киевской стороны о том, что у Украины есть лишь два варианта урегулирования ситуации в Донбассе.

«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования», — сказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Смолин подчеркнул, что между Россией и Украиной не может быть никаких дипломатических переговоров по Донбассу, поскольку стороной переговоров должен быть Донецк и Луганск.

«Что касается открытого противостояния с Россией, то для Украины это акт самоубийства, который не кончится для них ничем хорошим», — предупредил политолог.

По его словам, если Киев готов на это пойти, то он готов к тому, чтобы окончательно распустить украинскую государственность. Смолин усомнился, что кураторы Украины допустят это.

«Поэтому и одно, и второе предложение абсолютно бесполезно. Это очередное колыхание воздуха», — констатировал эксперт.