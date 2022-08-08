«Очередная враждебная акция». Россия отреагировала на идею Латвии признать РФ «государством, поддерживающим терроризм»

Сейм Латвии может рассмотреть вопрос о признании России «государством, поддерживающим терроризм», 11 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала подобную инициативу очередной враждебной акцией со стороны латвийских властей.

Подобная инициатива укладывается в развязанную Латвией антироссийскую истерику, подчеркнула Захарова.

«Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», — заявила представитель российского МИД. Она напомнила, что русофобия латвийских властей уже обрушила уровень жизни местного населения.

В мае рижские депутаты решили снести памятник освободителям Риги. Мэр города Мартиньш Стакис заявил, что монумент полностью уничтожат после демонтажа, сообщил RT.

На прошлой неделе стало известно, что россиянам перестанут выдавать визы для въезда в Латвию. Документ выдадут только в случаях, связанных с похоронами близких родственников.