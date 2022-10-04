«Очередная ерунда». Песков прокомментировал слухи о том, что Россия принуждает Армению вступить в СГ | 360°

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«Очередная ерунда». Песков прокомментировал слухи о том, что Россия принуждает Армению вступить в СГ

Представитель Кремля Песков опроверг слух о том, что РФ принуждает Армению войти в СГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию армянских СМИ о том, что Россия принуждает Армению присоединиться к Союзному государству (СГ). Об этом написал ТАСС.

«Нет, это ерунда очередная», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у России подобные намерения.

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Союзное государство — негосударственное образование России и Белоруссии, призванное объединить усилия в интересах социального экономического прогресса обоих государств. Образовано в конце 1990-х годов для укрепления сотрудничества и повышения благосостояния двух стран. Согласно договору о его создании, СГ — это светское, демократическое, социальное, правовое государство, в котором признаются политическое и идеологическое многообразие. Президент России Владимир Путин охарактеризовал СГ так: «В прямом смысле слова это не государство, а просто определенный уровень интеграции».

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В феврале 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения неминуемо войдет в Союзное государство в будущем.

Армения

Дмитрий Песков

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