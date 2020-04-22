«Очередная чушь». Кремль опроверг слухи о ссоре Путина и принца Саудовской Аравии

Слухи о ссоре между президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+ в начале марта — это очередная чушь. В Кремле сообщили, что публикации в СМИ о телефонном разговоре между лидерами на повышенных тонах не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«Чушь очередная», — сказал он РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, был ли между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом разговор на повышенных тонах.

Информацию о ссоре лидеров России и Саудовской Аравии опубликовало издание Middle East Eye, ссылаясь на источник в королевстве. По их данным, разговор Путина и бен Сальмана, который состоялся в начале марта перед заседанием ОПЕК+, закончился ссорой — стороны продолжили общение на повышенных тонах.

В ходе мартовского заседания ОПЕК+ страны-участники не смогли договориться о сокращении добычи нефти. В результате сделка не состоялась. Очередная встреча стран-участников ОПЕК+ прошла в апреле. В результате 12 апреля они приняли новое соглашение. Согласно ему, страны проведут трехступенчатое сокращение добычи нефти. Она начнет действовать с 1 мая.

В мае–июне страны снизят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в день от уровня добычи в 2018 году, в июле–декабре — на восемь миллионов, и с января 2021 по апрель 2022 — на шесть миллионов.

Сделку удалось заключить после того, как США и Мексика договорились об условиях сокращения добычи нефти. Предполагалось, что Мексика снизит ее на на 400, 320 и 240 тысяч баррелей соответственно, но власти не были на это готовы. Они соглашались сократить добычу только на 100 тысяч баррелей. В результате США и Мексика договорились, что страна снизит добычу на 100 тысяч баррелей, а Америка дополнительно уменьшит ее еще на 250 тысяч баррелей.