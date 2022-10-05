Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка | 360°

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Очередь из машин на российско-грузинской границе закончилась

Почти 800 легковых автомобилей за сутки въехали из Грузии в Россию

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На границе России и Грузии закончилась очередь из легковых автомобилей, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. Там подчеркнули, что желающих перебраться в соседнюю страну больше нет.

«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет», — заявил собеседник агентства.

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По информации таможенного управления, за сутки через пункт Верхний Ларс в Россию въехали 777 легковых машин. За то же время в обратном направлении проследовали 605 автомобилей.

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Ранее МВД по Северной Осетии сообщило об открытии мобилизационного пункта военкомата на КПП «Верхний Ларс». Полицейские разрешили россиянам пересекать границу с Грузией в пешем порядке, но в дальнейшем пообещали повысить безопасность дорожного движения.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Власти Запорожской области сообщили, что мобилизованных не отправят на передовую. Туда проследуют уже подготовленные бойцы.

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