«Очень серьезная поддержка семьи». Новые выплаты детям и матерям станут большим шагом вперед

В ходе послания Федеральному собранию президент уделил особое внимание вопросу семьи, рождаемости и маткапитала. Он предложил ввести выплаты парам с детьми от трех до семи лет, обеспечить деньгами семью при рождении первенца. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей оценили посыл президента.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с «360» заявила, что Владимир Путин очень «целенаправленно и правильно» построил обращение к Федеральному собранию. Он предложил решения по повышению рождаемости в стране.

Зампредседателя обратила внимание на то, что люди беспокоились о будущем материнского капитала и его сумме. Однако сегодня президент повысил его на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч для семьи с двумя детьми. Вторыгина назвала идею «серьезной поддержкой семьи».

Второй пункт, заинтересовавший Вторыгину, состоял в дополнительных ежемесячных выплатах для пар с детьми от трех до семи лет.

Раньше мы до трех лет только оплачивали почти 11 тысяч ежемесячно, а теперь еще будем детям с трех до семи лет делать выплаты дополнительно. Это очень серьезная поддержка семьи, очень серьезная Елена Вторыгина.

Среди важных предложений президента Вторыгина выделила ежегодную индексацию маткапитала, а также бесплатное питание для школьников с первого по четвертый класс. Зампредседателя огорчилась, что последние нововведения не смогут реализовать в 2020 году, но это все равно шаг вперед.

Все позиции, высказанные президентом, сразу начнут обсуждать в Госдуме.