«Очень расстроился». Санкции Канады вызвали у губернатора Курской области усмешку

Канадские власти решили расширить антироссийские санкции. В черном списке оказались 27 российских губернаторов, передает «Политика Сегодня».

«Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился», — с усмешкой прокомментировал новость губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава Чувашии Олег Николаев признался, что очередные ограничения со стороны западных стран мало волнуют его. По словам чиновника, у него нет зарубежных активов и он не планирует ими обзаводиться.

«Главное для меня — это добросовестно выполнять свою работу, внося посильный вклад в общее дело, помогать нашей стране двигаться по своему суверенному пути», — подчеркнул Николаев.