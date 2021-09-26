«Очень непрофессионально». Глава СВР оценил доклад разведки США о коронавирусе

Доклад разведывательного сообщества США на тему происхождения коронавируса содержал очень расплывчатые и политические оценки, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Глава СВР высказался об этом в интервью телеканалу RT.

Доклад американской разведки показался Нарышкину довольно странным. Его смутили расплывчатые суждения и политизированные оценки, которые в нем даются.

«Для разведки это выглядит очень непрофессионально», — заявил он.

Нарышкин отметил, что у российской разведки пока нет никаких доказательств в пользу версии о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.

«Мы придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, научного сообщества. Что этот вирус, конечно, родился в природе», — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать ученые.

Разведсообщество США ранее в своем докладе, представленном президенту Джо Байдену, не смогло прийти к единому заключению по поводу происхождения коронавируса. В документе приводилась версия, что власти Китая не знали о вирусе до вспышки COVID-19.