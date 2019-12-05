Помощник Зеленского пообещал изменить Конституцию ради Донбасса Подробнее

«Я думаю, что это очень неконструктивное заявление в преддверии саммита», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

По его мнению, возведение стены приведет в заморозке конфликта на многие годы и маловероятно, что это будет в пользу Киева. Парламентарий напомнил, что Донбасс — это крупный промышленный регион и сомнительно, что он будет жить в состоянии изоляции. Джабаров предположил, что при таком сценарии у Донбасса могут появиться мысли, в каком направлении дальше развиваться.