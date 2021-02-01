facebook_pixel
    01 февраля 2021, 14:00

    Обыски прошли в Минстрое Башкирии

    Наза Салех Захи

    Правоохранительные органы провели обыски в Минстрое Башкирии по вопросу строительства очистных сооружений в Кумертау. Об этом заявила директор департамента информационного сопровождения аппарата правительства республики Ольга Красноногая.
    Обыски прошли в Минстрое Башкирии

    «Сегодня в Министерстве строительства и архитектуры действительно проводились следственные действия по вопросу строительства очистных сооружений в города Кумертау в 2017 году», — рассказала она РИА «Новости».

    По ее словам, в момент, когда строились сооружения, действующий глава ведомства Рамзиль Кучарбаев был начальником управления капитального строительства, а губернатором Башкирии являлся Рустэм Хамитов. Как отметила газета «Коммерсантъ», администрацию Кумертау в 2017 году возглавлял вице-премьер правительства республики Борис Беляев.