«Обычные штучки»: в СФ объяснили жалобы американского генерала на действия РФ в Черном море
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сайту RТ жалобы бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса на Россию. Американский генерал ранее заявил, что РФ якобы блокирует учения НАТО в Черном море.
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном мореПодробнее
Сенатор объяснил, что все сообщения о том, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, направлены на увеличение военного бюджета и расходов на оборонную промышленность.
«Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки», — отметил Джабаров.
Ранее Ходжес заявил, что Россия якобы блокирует подходы к местам в Черном море, где НАТО объявляет учения.