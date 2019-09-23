«Обычные штучки»: в СФ объяснили жалобы американского генерала на действия РФ в Черном море

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море Подробнее

Сенатор объяснил, что все сообщения о том, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, направлены на увеличение военного бюджета и расходов на оборонную промышленность.

«Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки», — отметил Джабаров.

Ранее Ходжес заявил, что Россия якобы блокирует подходы к местам в Черном море, где НАТО объявляет учения.