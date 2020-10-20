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    20 октября 2020, 09:28

    Обвиняемый во взятках министр транспорта Саратовской области потерял свой пост

    Наза Салех Захи

    Губернатор Саратовской области Валерий Радаев снял с должности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. Его обвиняют в получении взяток во время фиктивного трудоустройства его жены.
    Обвиняемый во взятках министр транспорта Саратовской области потерял свой пост

    Новый главой министерства стал Алексей Петаев. До последнего времени он был главой Красноармейского района области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

    Среди причин отставки Зайцева указывается, что тот предоставил неполную информацию о своих доходах, расходах, а также об имуществе и «обязательствах имущественного характера». В итоге он утратил доверие губернатора.

    По данным региональной прокуратуры, супруга чиновника с 2011 года по июнь 2020 года фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации. Об этом написало РИА «Новости». За этот период она получила более трех миллионов рублей в качестве зарплаты. Эти деньги «предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации».

    Следственный комитет обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. На время следствия его отстранили от работы и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Зайцев с августа 2020 года исполнял обязанности министра после того, как Николай Чуриков уволился по своему желанию. До того Зайцев являлся его замом, уточнил портал «Взгляд-инфо».