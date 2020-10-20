Обвиняемый во взятках министр транспорта Саратовской области потерял свой пост

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев снял с должности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. Его обвиняют в получении взяток во время фиктивного трудоустройства его жены.

Новый главой министерства стал Алексей Петаев. До последнего времени он был главой Красноармейского района области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Среди причин отставки Зайцева указывается, что тот предоставил неполную информацию о своих доходах, расходах, а также об имуществе и «обязательствах имущественного характера». В итоге он утратил доверие губернатора.

По данным региональной прокуратуры, супруга чиновника с 2011 года по июнь 2020 года фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации. Об этом написало РИА «Новости». За этот период она получила более трех миллионов рублей в качестве зарплаты. Эти деньги «предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации».

Следственный комитет обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. На время следствия его отстранили от работы и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Зайцев с августа 2020 года исполнял обязанности министра после того, как Николай Чуриков уволился по своему желанию. До того Зайцев являлся его замом, уточнил портал «Взгляд-инфо».