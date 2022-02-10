Басманный суд Москвы продлил до 29 марта меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату Госдумы и главе московского горкома КПРФ Валерию Рашкину. Он обвиняется в незаконной охоте. Однако, по данным газеты «Коммерсант», политик продолжает руководить подготовкой к муниципальным выборам, которые пройдут в столице осенью.

По информации издания, Рашкин принимает участие во всех заседаниях предвыборного штата. В партии подчеркивают, что речи о смене лидера перед избирательной кампанией не идет.

По мнению экспертов, КПРФ намеренно делает ставку на Рашкина, поскольку протестный избиратель воспринимает его личность через призму недовольства действующей властью. Однако результат коммунистов на грядущих выборах будет зависеть от целого ряда факторов.

«Потенциал КПРФ зависит от трех переменных: антирейтинга власти, степени интереса сторонников оппозиции к выборам и способности власти столкнуть нескольких кандидатов от оппозиции между собой по округам», — отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин был задержан в конце октября 2021 года в Саратовской области. Его заподозрили в незаконной охоте на лося. В результате с него сняли депутатскую неприкосновенность и предъявили обвинение по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.

Коммунисту решением суда было запрещено посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами дела, уходить из дома по ночам без разрешения следователя. Рашкин пытался оспорить запрет на связь, но Мосгорсуд апелляцию отклонил.

Ранее сообщалось, что коммунист задумал купить лося. Животное он хочет выпустить в саратовские леса взамен убитого на незаконной охоте.