Власть 31 августа 2023, 12:52 Обвинения Украины в адрес России о голоде Африки сочли безосновательными Песков: Украина исказила реальность, обвив Россию в намеренном голоде в Африке РИА «Новости»

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Обвинения со стороны украинского руководства о том, что Россия якобы намеренно создала угрозу голода в африканских странах для вызова новых волн миграции, являются безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он также указал, что Россия продолжила торговлю зерном, не переставая быть ответственным поставщиком. Страна делает это вопреки трудностям из-за санкций со стороны Евросоюза и США.

По словам Пескова, обсуждение договоренностей по поставкам зерна с участием России, Турции и Катара продолжится в ближайшее время.

«Конкретных итогов этого обсуждения пока нет, но предстоят в Москве и сегодня (во время визита главы МИД Турции — прим. ред.), и в самое ближайшее время на высшем уровне», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Дипломатический источник заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан встретятся в Москве 31 августа. Дипломаты обсудят будущее приостановленного зернового соглашения. Главам ведомств представят три возможных варианта развития событий.

Ранее Кремль заявил, что обеспечит страны Африки российским зерном. В беднейшие страны поставят более 500 тысяч тонн бесплатно в ближайшие месяцы.