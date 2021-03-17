Обвинения США о вмешательстве в выборы оценили в Думе

Член думского Комитета по международным делам Антон Морозов обсудил с RT документ разведсообщества США, в котором говорится, что Россия пыталась «помешать» победе Джо Байдена на президентских выборах, чтобы помочь Дональду Трампу остаться в кресле хозяина Белого дома.

«Я думаю, данное заявление можно оценить как политически мотивированное», — прокомментировал парламентарий.

Он напомнил, что Штаты всегда пытались свалить на Москву собственные неудачи, как во внешней, так и во внутренней политике. Законодатель заметил, что в докладе не приведено каких-либо доказательств «вмешательства» России в американский выборный процесс. По словам депутата, при Трампе для РФ не произошло никаких послаблений.

«Хотя мы всегда выступали за конструктивный диалог», — добавил Морозов.