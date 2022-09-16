Обвинения России в энергокризисе Европы назвали необоснованными | 360°

Власть 16 сентября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Обвинения России в энергокризисе Европы назвали необоснованными Путин предложил ЕС снять санкции «Северного потока — 2», если без газа настолько тяжело РИА «Новости»

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Заявления стран Евросоюза о том, что за кризисом в сфере энергетики стоит Россия, — это попытка переложить вину с больной головы на здоровую. Такое заявление на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества сделал президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала, что не нужно смотреть на спотовые цены на газ при заключению долгосрочных контрактов.

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В результате сейчас европейские политики в попытке защитить себя от возмущения своих граждан пытаются переложить всю вину на Россию, отметил Путин.

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В качестве выхода из ситуации президент России предложил снять санкции с трубопровода «Северный поток — 2».

«Если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с „Северного потока — 2“ — 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать — и все пошло», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вместо этого страны ЕС сами перекрыли все возможности, не дают отремонтировать турбины, а уже готовый газопровод не хотят открывать.

«Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки», — заявил Путин.

Он добавил, что «Газпром» и Россия всегда выполняли и намерены и впредь выполнять свои обязательства в рамках договоренностей и заключенных контрактов. Никаких сбоев по этим вопросам никогда не было и не будет в будущем.

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