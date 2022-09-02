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Обустройство пунктов пропуска на границе России обсудили на заседании Совбеза

Президент Путин обсудил вопросы оснащения пунктов пропуска на российской границе

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Вопрос обустройства и оснащения пунктов пропуска через государственную границу стал темой заседания Совета безопасности России.

Президент Владимир Путин отметил, что эти меры имеют прямое отношение к безопасности и экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо повысить эффективность работы государственных органов по модернизации пунктов пропуска на границе.

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«В повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

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Владимир Путин

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