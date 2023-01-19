Власть 19 января 2023, 16:23 ОБСЕ уличили в деградации Глава МИД России Лавров: ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов РИА «Новости»

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) движется в сторону деградации и отходит все дальше от своих высоких принципов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ», — сказал он.

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Лавров встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Дипломат отметил, что договоренности обеих стран в сфере военного сотрудничества приняли своевременно. Государства должны подготовиться к любому исходу событий.

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Глава российского МИД подчеркнул, что западные страны пытаются политизировать разные обсуждения на международном правозащитном поле. Поэтому России и Белоруссии важно скоординировать работу в данном направлении.