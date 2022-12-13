Власть 13 декабря 2022, 20:20 Общество «Знание» усилит работу в новых регионах России Президент Путин поручил обществу «Знание» провести дополнительную работу в новых регионах РИА «Новости»

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Российское общество «Знание» уже открыло свои представительства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Но набранные темпы сбавлять нельзя, эту работу необходимо нарастить. Об этом в своем обращении с поздравлением с 75-летием организации заявил президент России Владимир Путин.

«Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти», — подчеркнул Путин.

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Глава государства отметил, что сегодня члены общества «Знание» стоят на защите исторической правды о России, о подвигах героев страны, выполнявших свой патриотический долг.

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«Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — добавил президент.

Путин отметил, что с момента своего образования общество «Знание» в последние годы сильно изменилось и вышло на более высокий уровень. В этом помогли переход на цифровые решения, внедрение онлайн-трансляций и видео с лекциями по разным темам. Эти шаги привлекли в организацию больше молодежи.

Президент поздравил всех членов организации с 75-летием и пожелал им успехов в важной и интересной работе, которая проводится для всех россиян.