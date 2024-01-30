Власть 30 января 2024, 14:26 Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Москве Общественная палата Москвы создала штаб по наблюдению за выборами президента РФ РИА «Новости»

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Члены Общественной палаты столицы приняли решение сформировать Общественный штаб для контроля за предстоящими выборами президента Российской Федерации. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.

Руководящую роль в штабе возьмет на себя Вадим Ковалев, председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю. Должности заместителей руководителя штаба займут Илья Массух и Александр Асафов. Кроме того, Массух дополнительно будет руководить электронным штабом.

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Выборы пройдут в России с 15 по 17 марта. На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов. Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех претендентов не позднее 10 февраля.

В Кремле сообщили, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, которые запланировали на 16 февраля.