30 января 2024, 14:26
Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Москве
Общественная палата Москвы создала штаб по наблюдению за выборами президента РФ
Члены Общественной палаты столицы приняли решение сформировать Общественный штаб для контроля за предстоящими выборами президента Российской Федерации. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.
Руководящую роль в штабе возьмет на себя Вадим Ковалев, председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю. Должности заместителей руководителя штаба займут Илья Массух и Александр Асафов. Кроме того, Массух дополнительно будет руководить электронным штабом.
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Выборы пройдут в России с 15 по 17 марта. На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов. Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех претендентов не позднее 10 февраля.
В Кремле сообщили, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, которые запланировали на 16 февраля.
Выборы президента РФ
Москва
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