Общественный наблюдательный совет предложили создать на телевидении

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила создать на телевидении общественный наблюдательный совет. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Такое заявление депутат сделала в ходе парламентских слушаний о законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков, которые прошли 17 марта. По ее словам, ведомство поможет проверять содержание телепередач, фильмов и сериалов.

«Подавляющее большинство контента в соцсетях основано на ценностях Запада или ценностях, отражающих чей-то коммерческий интерес», — сказала Нина Останина.