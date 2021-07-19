Общественница оценила важность трехдневного голосования на выборах

Необходимость проводить трехдневное голосование на выборах в сентябре обусловлена неблагоприятной эпидситуацией из-за коронавируса. Такой формат может способствовать повышению электоральной активности. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты РФ, лидер движения молодых политических экологов Подмосковья «Местные» Татьяна Дмитриева.

«Все мы существуем в условиях сложной эпидемиологической ситуации. С точки зрения безопасности трехдневное голосование — это очень правильная мера», — сказала Дмитриева РИАМО.

Она посчитала трехдневное голосование шагом навстречу избирателям. Ведь в течение трех дней любой человек сможет найти возможность дойти до избирательного участка и проголосовать.

Дмитриева напомнила, что в России уже в разных форматах пробовали проводить голосование в течение нескольких дней.

«Это положительная история, она абсолютно электорально ориентированная», — подчеркнула общественница.

Она объяснила, что в сентябре еще не все завершают свой дачный сезон. Поэтому некоторым людям трудно вернуться из своих отдаленных дач в города. Однако три дня все-таки располагают к повышению электоральной активности.

Дмитриева также считает, что трехдневное голосование даст больше возможностей независимым общественным наблюдателям. Их на выборах к в Подмосковье будет традиционно много.

С 17 по 19 сентября включительно россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.