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    30 июня 2022, 16:37

    Общественники предложили россиянам изменить ПДД

    Дарья Морозова

    Комиссия Общественной палаты запустила проект, в рамках которого любой россиянин может предложить свои изменения в ПДД. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Член Общественной палаты РФ Александр Холодов пояснил, что правила во многом устарели. Он уточнил, что их лучше всего переписать заново, а не вносить правки.

    «Мы хотим видеть предложения, которые сделают жизнь пешеходов и автомобилистов безопаснее и комфортнее, а формулировки правил более понятными», — заключил Холодов.