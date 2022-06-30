Общественники предложили россиянам изменить ПДД

Комиссия Общественной палаты запустила проект, в рамках которого любой россиянин может предложить свои изменения в ПДД. Об этом сообщило РИА ФАН.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов пояснил, что правила во многом устарели. Он уточнил, что их лучше всего переписать заново, а не вносить правки.

«Мы хотим видеть предложения, которые сделают жизнь пешеходов и автомобилистов безопаснее и комфортнее, а формулировки правил более понятными», — заключил Холодов.