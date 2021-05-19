Общественники помогут Роскомнадзору бороться с кибербуллингом

При Роскомнадзоре сформирован новый общественный совет, в который вошли члены Общественной палаты. Орган будет заниматься борьбой с экстремизмом и противоправным контентом, обращать внимание на кибербуллинг и другие угрозы, сообщила глава совета, директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

«Задача Роскомнадзора — воспрепятствовать всем этим угрозам, и для нас как для общественного совета важно поддерживать в этом ведомство», — привел ее слова Telegram-канал палаты.

Также, по словам Балановой, общественный совет будет контролировать работу Роскомнадзора, чтобы обеспечивать защиту прав и свобод граждан.

18 мая в Общественной палате состоялось первое заседание обновленного общественного совета. По данным замсекретаря палаты Владислава Гриба, на каждое место в совете претендовали 7-8 человек.

Заместителем председателя общественного совета стала член правления общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Алехина, уточнили «Известия».

Своей задачей она назвала работу «по формированию культуры безопасности персональных данных и противодействие их нелегальному использованию».