Общественники Подмосковья обсудили предложенные Путиным поправки в Конституцию

Вопрос пенсий, минимальной зарплаты труда — основные вопросы, которые интересуют жителей Подмосковья по поправкам в Конституцию России. Также их волнует то, как муниципальную власть будут встраивать в федеральную вертикаль. Об этом «360» рассказал председатель Общественной палаты Подмосковья, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Сегодня в Доме правительства Московской области прошло обсуждение проекта закона о поправке в Конституцию, который внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ отправили в регионы для изучения и внесения предложений.

По словам Анатолия Торкунова, все участники обсуждения обратили внимание на положения об индексации пенсий и МРОТ в Конституции.

«Эти вопросы встретили повсеместную поддержку. В ходе дискуссии все выступающие отмечали, что решение социальных вопросов — это вопрос узловой», — сказал Анатолий Торкунов.

Также он отметил, что многие присутствующие юристы обратили свое внимание на вопрос приоритета российской Конституции при выполнении международных обязательств и договоров. Еще одним важным вопросом он назвал встраивание властей муниципалитетов в вертикаль, о чем президент говорил в своем послании.

«Здесь требуется детальная проработка. Ясность для представителей органов муниципальной власти, для общественности. Были высказаны интересные предложения на этот счет, которые детализируют это предложение. Многие предложили свои идеи», — отметил глава Общественной палаты Подмосковья.

Анатолий Торкунов подчеркнул, что по итогам заседания все предложения и идеи соберут и отправят в рабочую группу.

«Сегодняшнее обсуждение было очень полезным. Чувствуется, что жителей Подмосковья, представителей общественных палат волнует судьба государства, Конституции», — отметил президент Адвокатской палаты МО Алексей Галоганов.

В обсуждении проекта закона Российской Федерации о поправке в Конституцию также участвовали руководители и представители общественных организаций региона.

Внесением поправок в Конституцию занимается специально созданная рабочая группа. После окончательной подготовки изменений в главном законе страны, поправки примет Федеральное собрание. Изменения вступят в силу только после общероссийского голосования. Его процедуру также пропишет рабочая группа. Отдать свой голос можно только за весь пакет поправок или проголосовать против.