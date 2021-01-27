Общественники низко оценили новый проект по лечению онкобольных

Инициатива Минздрава России о новых правилах выбора врача и медучреждения для онкобольных не прошла общественное обсуждение. После публикации на regulation.gov.ru он поучил 1274 негативных отзыва и всего шесть позитивных. Документ был отправлен на доработку.

Лидер движения «Рак излечим» Ольга Черняк сообщила газете «Коммерсант», что пациентские сообщества не участвовали в обсуждении правил. Она считает, что Минздрав не учтет в следующей редакции ключевые замечание и собирается повторно обратиться в генпрокуратуру.

Проект Минздрава предполагал изменить правила маршрутизации больных. Сейчас они пользуются законным правом самостоятельно выбирать врача и больницу. Новый порядок предусматривает передачу этого вопроса специальной комиссии из региональных чиновников.

«Когда прогноз на жизнь пациента будет рассматривать региональная комиссия, которая состоит из тех же представителей региональной медицины, заинтересованных в финансировании именно регионального здравоохранения, то шансы пробиться в высокотехнологичный центр крупных городов близки к нулю. Человек оказывается заперт в своем регионе», — объяснила юрист Ольга Черняк. Она добавила, что документ может оказаться чрезвычайно коррупционноемким.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что основными причинами онкозаболеваний являются курение, а также увлечение жареным, соленым и копченым.