Общественник рассказал о работе «волонтеров Конституции»

По словам Борисова, волонтеры возьмут на себя ответственность за информирование петербуржцев о дне голосования, поправках в основной закон, а также как присоединиться к волонтерскому движению.

Вступить в ряды добровольцев можно до 18 марта. Для этого необходимо зарегистрироваться. После этого волонтеров ждет отбор. Затем начнется обучение. Оно состоит из двух этапов. Обучение будет онлайн и офлайн. Зарегистрированные участники будут проходить обучение в центре городских волонтеров.

«Мы волонтеров проинформируем о поправках, о том, в какую статью, что вносится. У них будут брошюры. В том числе это будут фотозоны на информационных точках», — заявил Борисов.

После голосования волонтеры будут также работать. Их отправят на другие проекты.