Общественник Хамзаев рассказал, зачем России нужен девиз

Член Общественной палаты Султан Хамзаев объяснил «360», зачем России нужен девиз. По его словам, так люди смогут понимать, куда движется страна.

«Нашу инициативу по включению в Конституцию РФ девиза страны считаю очень важной и необходимой. Перед тем как вынести на обсуждение, мы провели тест-обсуждение в регионах с нашими соратниками. Обсуждения прошли в 40 регионах. Везде более 90% поддержали», — заявил он.

Хамзаев назвал понятие девиз принципиально важным. Он напомнил, что в 40% стран он есть. У некоторых девиз закреплен в конституции как основной лозунг государства.

«Для внутреннего и международного вектора важно, чтобы символ был. С точки зрения восприятия обществу важно знать, куда движется государство, его основные принципы», — отметил собеседник «360».

Он напомнил, что и в царской России, и в СССР девиз был. «Сегодня мы этот вопрос упустили», — считает общественник. Хамзаев объяснил и предложение сделать девизом фразу «Первые в космосе».

«Действительно, получается, что в этом плане мы номер один. Это хороший современный показательный девиз, отвечающий духу и сути, талантам, умениям нашего народа», — подчеркнул автор идеи.

Также среди названных Хамзаевым девизов были следующие варианты: „Народ — победитель“, „Славься, Отечество наше свободное!“, „Бог, государство, нация, семья“».

Президент России Владимир Путин в январе предложил внести в Конституцию несколько поправок. Госдума уже одобрила это предложение. Однако поправки должны быть приняты путем всенародного голосования.